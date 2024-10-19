الزراعة: حجم الصادرات زراعية تجاوز ٦.٩ مليون طن بقيمة 4.مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:30 صباحاً - تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى ١٦ اكتوبر الجاري، حيث تجاوزت ٦.٩ مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي ٤ مليار دولار و ٣٧ مليون بزيادة قدرها ٩٨٠ مليون دولار وأكثر من ٥٧٤ ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و٢٧٤ ألف ٢٩٥ طن، بالإضافة إلى تصدير ٩٧٣ ألف ١٣٠ طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ٢٨١ ألف و ٧٨٥ طن من البصل، ليحتل المركز الثالث.

من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي ٢٢٥ ألف و ٣٥ طن، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي ١٧٩ ألف و ٩٩٣ طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ١٥٣ ألف و٧٣٦ طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي ١٠٣ ألف و ٣ طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٦٠ الف و ٦٢٤ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 الف و ١٤٦ طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي ٢٤ الف و ٢٣٧ طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 295 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ١٢ الف و ٧٢٠ طن.