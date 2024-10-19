سفير مصر في داكار يلتقي مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السنغالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - التقى السفير خالد عارف مع المستشار الدبلوماسى لرئيس الجمهورية السفير/ Sonar NGOM، حيث تم الإشادة بالتنسيق المتميز بين البلدين فى العلاقات الدبلوماسية والسياسية فى مختلف المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة الإتحاد الإفريقى والنيباد (NEPAD)، كنموذج إفريقى لما يحب أن تكون عليه العلاقات جنوب – جنوب. كما أكد السفير/ خالد عارف على حرص مصر الدائم وغير المشروط على نقل خبراتها المكتسبة إلى الدول الإفريقية والإسلامية والعربية لتحقيق التنمية فى إطار مبدأ "win –win"، مركزا على ضرورة تعظيم مستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية الثنائية من خلال تضافر جهود وزارتى الخارجية مع باقى الوزارات المعنية لإتاحة الفرصة وخلق قنوات جدية للتواصل بين الشركات ورجال الأعمال والإتحادات المهنية.

من جانبه، أعرب مستشار الرئيس عن رغبة الحكومة السنغالية الجديدة في العمل على إعطاء دفعه قوية للعلاقات الثنائية وخاصة الإقتصادية والتجارية من خلال زيادة الزيارات المتبادلة على مستوي المسئولين والوفود، وحث وزارات المالية والإقتصاد والزراعة والبنية التحتية على تذليل كافة العقبات الروتينية والبيروقراطية أمام الشركات والاستثمارات المصرية.

تطرق اللقاء إلى المشاريع التى يمكن أن تشارك فيها الشركات المصرية ومن بينها الدواء والطاقة والزراعة والأمن الغذائى والأسمدة وشق القنوات المائية.