أخبار اليمن : مجزرة مروعة في مخيم جباليا

مجزرة مروعة في مخيم جباليااستشهد، ليل الجمعة - السبت، 33 فلسطينياً بينهم 21 امرأة، وأصيب أكثر من 85 آخرين، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل "حرب إبادة واستئصال" في مخيم جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال ارتكب "مذبحة جديدة" راح ضحيتها 33 شهيداً، مشيرا إلى أن العدد قد يصل إلى 50 شهيداً بسبب وجود العديد من الشهداء تحت الأنقاض وتحت البنايات التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين، وكذلك أوقعت المذبحة أكثر من 85 مصاباً بينها إصابات خطيرة.

وأفادت مصادر محلية نقلا عن مستشفى "العودة" في مخيم جباليا، بوصول 30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة، وأكثر من 50 مصابا عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل قرب "مفترق نصار" بالمخيم.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 64 مدنيا في غارات نفذها الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، 45 منهم في مخيم جباليا.

في سياق متصل، استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط المسجد الكبير بمخيم "المغازي" وسط القطاع.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة لايزال متواصلا بلا توقف، متسببا بأكبر كارثة إنسانية تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نحو 80 عاما.