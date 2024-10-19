شاهد.. أصالة تطرح أغنية ”بعض الأحيان” وتكشف كواليسها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب حيث حققت مشاهدة عالية فور طرحها.

ونشرت أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كشفت من خلالها كواليس تقديمها لهذه الأغنية قائلة : “هالأغنيه حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهالوقت الصعب حفظتها حفظ ناضجة مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها بالحلو واللي ماكان”.

وأضافت أصالة : "سجّلتها بساعات طويله وآخر شي غنيتها مرّه وحده من غير أي وقفه وتركت اللي سمعتوه متل ماقلته متسلسل بالشعور متل ماحسيته غنّيته بفطرة شعوري بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي بهدوء سيطر عليه عقلي وانفعالات خارجه عن سيطرتي.. كتير بحب هالأغنيه وبعتبرها حبّة دوا للروح تشفيها بعالم صار أحوج للفن والموسيقى ليفصل مابين الأهوال.

وأوضحت أصالة : "شكراً سموّ الأمير فيصل بن تركي بن ناصر على إختياري لأداء هالمشهد الموسيقي الطربي المتماهي كلاماً من إبداعك مع لحن من أجمل مايكون للغالي الملحن الكبير أحمد الهرمي ووزّعها موزّع شاطر وحساس ( زيد نديم) بتمنّى هالأغنيه قدّ ماحبيتها تحبوها.