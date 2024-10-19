نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور 100 ألف.. تامر حسني يوقف حفل الإسكندرية حفاظًا على جمهوره بسبب التدافع للوصول إليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل النجم تامر حسني، بالإسكندرية حضور جماهيري ضخم تعدى الـ 100 ألف شخص حيث تسبب هذا لتكدس مروري مما أدى إلى إغلاق الشوارع القريبة من مكان الحفل بسبب التزاحم الشديد في مشهد يحدث لأول مرة في عروس البحر المتوسط.

سبب إيقاف تامر حسني لحفله بالإسكندرية

قدم تامر، في الحفل عدد من الأغاني لمدة ساعة ونصف ساعة، ولكنه اضطر أن يوقف الحفل عند ملاحظته تدافع الجمهور الشديد للوصول إلى الصف الأول وذلك حرصًا منه على سلامة الحاضرين.

وقام بالإتفاق مع الجهات الأمنية ومنطمين الحفل على ختم الحفل قبل انتهاء كافه الفقرات المجهزة للجمهور خوفًا منهم لإصابة أي شخص بضرر وأذى.

ومن ضمن فقرات الحفل، تقديم تامر للجمهور 3 مواهب غنائية على مسرحه وغنائه عدد كبير من الأغاني وسط تفاعل وصيحات الجمهور.

فيلم ريستارت



جدير بالذكر أن النجم تامر حسني، ينتظر عرض فيلم ريستارت، بجميع السينمات بمصر والوطن العربي، ويشارك تامر في الفيلم كوكبة كبيرة من النجوم وهم الفنان باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهنا الزاهد،وغيرهم وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة.