نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معايدتك وصلت".. شيرين عبد الوهاب ترد على اعتذار أحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على اعتذار الفنانة أحلام لها لعدم تهنئتها بعيد ميلادها ووعد الأخيرة لها بأنها ستزور مصر قريبًا لرؤيتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “إكس”.

وكتبت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على «X»: “يا أم فهد يا غالية على قلبي معايدتك وصلت واللي بينا أكبر من كده دائمًا معايا على طول يارب ومصر هتنور بحضورك وأكيد لازم أشوفك ونتقابل يا ملكة”.

وكانت أحلام قد كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "X": “كل عام وأنتي قلبي آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا واختنا الغالية أوي وأنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرى عليك يس يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائمًا نجمة نفخر بها”.

آخر اعمال شيرين عبد الوهاب

ومن جانبها، طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس أغنية جديدة بعنوان «ابتسمت» وهي آخر أغاني ألبومها الجديد الذي طُرح منه 7 أغانٍ، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.