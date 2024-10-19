انت الأن تتابع خبر "هيخلي العجوزة صبية".. مكون سحرى واحد من مطبخك للقضاء على الشعر الأبيض بدون صبغات كيميائية ضارة أو امونيا في ثواني .. وفرى فلوس الكوافيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تُستخدم لتلوين الشعر في المنزل، حيث تمنح الشعر لوناً بنياً جذاباً وتساعد على التخلص من الشعر الأبيض والقهوة غنية بالمواد الفعالة والفيتامينات التي تعزز مقاومة الشعر لعلامات الشيخوخة المبكرة وتحد من ظهور الشيب.

فوائد القهوة لصبغ الشعر:

تمنح الشعر لوناً بنياً طبيعياً.

تقضي على آثار الشعر الأبيض.

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من عوامل الشيخوخة المبكرة.

مكونات وصفة القهوة:

لتحضير خليط صبغ الشعر بالقهوة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ملعقة من القهوة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من الحنة.

1 ملعقة من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

القليل من النشا.

1 ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستعمال: