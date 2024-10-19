فتحي بشرتك الداكنة في أقل من أسبوعين بصابونة الخيار ودقيق الأرز السحرية

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رياض - احمد صلاح - البشرة الداكنة يعاني أصحابها من عدم القدرة في تفتيحها وإعادة لونها للون الطبيعي في وقت قصير، فيعود ظهورها إلى عدة أسباب أبرزها تعرض البشرة للشمس الحارقة لفترات طويلة دون استخدام أي كريمات الوقاية من الشمس، وكذلك في فترة الصيف عندما يقومون بالذهاب للمصايف والجلوس على الشاطئ لفترات طويلة وقت الظهيرة فهذا يؤدي إلى أحتراق البشرة وأكتسابها اللون الأحمر الذي يؤدي بعد ذلك للأسمرار.

حضري صابونة الخيار ودقيق الأرز السحرية

حضري بنفسك الصابون السحرية المذهلة التى تعيد لون بشرتك الطبيعي في أقل من أسبوعين، فيجب الأستمرار على استخدامها بصفة يومية حتى تحصلي على نتيجة سريعة ومرضية، اتبعي السطور التالية لمعرفة كيف يمكنك تحضير الصابونة بمكونات أغلبها متوفرة في منزلك.

طريقة عمل صابونة الخيار ودقيق الأزر

حبة خيار كبيرة.

ملعقتان كبيرة من دقيق الأرز.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء الورد.

قالب صابون دووف.

ملعقتان كبيرة جليسرين طبي.

خطوات التحضير

اغسلي حبة الخيار ومن ثم ابشريها بشر ناعم ثم قومي بعصرها حتى تحصلي على ماء الخيار، ضعيه في وعاء عميق، وضيفي بعد ذلك دقيق الأرز والجليسرين وماء الورد وقلبيهم جيدا.

ابشري قالب الصابون بشرا ناعما ثم ضيفه على المكونات السابقة وقلبيهم جيدا حتى يتجانسوا سويا، احضري قالب سيليكون أو أكواب ورقية ثم صبي الصابون بمقادير متساوية.

ضعي الصابون في فريزر الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك، ثم احتفظي به في علبة نظيفة محكمة الغلق، واستخدمها يوميا حتى تصبح بشرتك صافية خالية من أي مشاكل.

فوائد الخيار على البشرة