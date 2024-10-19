انت الأن تتابع خبر 'مش هتحتاجي لجلسة واحدة'.. طريقة فعالة لتبييض الأسنان وإزالة الجير في البيت في دقيقتين فقط.. جربيها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بصحة الفم والأسنان أمر ضروري للحفاظ على مظهر جذاب وابتسامة مشرقة ويعاني كثيرون من تراكم الجير واصفرار الأسنان نتيجة العادات الغذائية أو إهمال تنظيف الأسنان بشكل صحيح، يلجأ البعض إلى عيادات الأسنان لإجراء جلسات الليزر لتبييض الأسنان لكن هناك طرقا طبيعية يمكن استخدامها في المنزل لتوفير الوقت والمال، ونتائجها فعالة إذا تمت المواظبة عليها.

بطريقة سحرية تبييض الاسنان والتخلص من الجير

إزالة الجير والحصول على أسنان بيضاء لم يعد يتطلب زيارات متكررة إلى الطبيب وإحدى الطرق السريعة التي يمكن تجربتها في المنزل تتضمن استخدام مكونات بسيطة مثل بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون، تعمل هذه المواد على تفتيت الرواسب والجير وتحسين لون الأسنان، لكن يجب استخدامها بحذر لتجنب التأثير السلبي على طبقة المينا.

خطوات تنظيف الاسنان من الجير

لتنظيف الاسنان من الجير لابد من اتباع مجموعة من الخطوات ومن أهمها:

فرشاة الأسنان ومعجون يحتوي على الفلورايد:

الحرص على تفريش الأسنان مرتين يوميا باستخدام معجون غني بالفلورايد يمنع تراكم الجير.

بيكربونات الصوديوم والملح:

يمزج نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع رشة ملح، وتفرك الأسنان بالخليط لمدة دقيقة، ثم يشطف الفم جيدا.

الخيط الطبي:

يوصى باستخدام الخيط لإزالة بقايا الطعام المتراكمة بين الأسنان والتي يصعب الوصول اليها بالفرشاة.

غسول الفم:

استخدام غسول مطهر بعد التنظيف يحد من تراكم البكتيريا المسببة للجير.

التخلص من اصفرار الأسنان

يعد الشاي والقهوة والتدخين من أبرز مسببات اصفرار الأسنان للحد من هذه المشكلة، يمكن اتباع النصائح التالية: