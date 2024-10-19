ينمو الشعر كالمجانين ولا يتساقط .. وصفه خطيره لعلاج تساقط الشعر في 7 أيام

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رياض - احمد صلاح - وجد داخل الصبار مادة يتم إضافتها للعديد من العلاجات وغالبا ما يتم استخدام الصبار في علاج الشعر والحفاظ على صحته فهو يحمي الشعر من الجفاف، ويمكن صنع العديد من الماسكات المفيدة باستخدام الصبار.

قناع الصبار وزيت جوز الهند في

يعتبر كلا من الصبار وجوز الهند بمثابة علاج للشعر حيث يحتويان على العديد من العناصر المفيدة ومن خلال الآتي نعرض لكم طريقة قناع الصبار وجوز الهند:

خلط 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار مع 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قم بتقليبهم حتى تصل لقوام المعجون.

ضع الخليط على الشعر بالكامل.

قم بتمشيط الشعر باستخدام مشط واسع حتى توزع الكمية بالتساوي.

ضع قبعة الاستحمام على رأسك لمدة تصل إلى نصف ساعة.

قناع للشعر باستخدام الصبار وخل التفاح

إحضار أربعة ملاعق كبيرة من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين خل تفاح ومزجهم سويا.

إضافة 1 ملعقة صغيرة عسل.

تحريك جميع المكونات.

وضع القناع على الشعر.

الإنتظار لمدة ثلث ساعة.

غسل الشعر بالشامبو والماء.

قناع الزبادي والصبار

نحضر ملعقتين كبار زبادي ونضيفهم مع ملعقتين كبار من جل الصبار.

إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل (اختياري).

ضعي القناع على شعر لمدة تصل إلى نصف ساعة ولا تقل عن ثلث ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والقليل من الشامبو.

الصبار وصفار البيض

قومي بمزج صفار البيض مع ملعقة كبيرة من الصبار حتى يتكون معك قوام عجينة ناعمة الملمس.

نضع الماسك على فروة الرأس.

الانتظار لمدة تتراوح ما بين ربع إلى ثلث ساعة.

غسل الشعر بالماء.

قناع الحلبة والصبار

المكونات

2 ملعقة كبيرة جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من معجون أوراق الحلبة.

1 ملعقة كبيرة زيت خروع.

طريقة الاستخدام

نخلط جميع المكونات.

نضعها على فروة الرأس ونتركها عليه لمدة نصف ساعة.

غسل الشعر بالماء والقليل من الشامبو.

قناع الصبار وزيت شجرة الشاي

المكونات

1 ملعقة كبيرة صبار.

ملعقة صغيرة زيت الأرجان.

3 قطرات زيت شجرة الشاي.

طريقة الاستخدام

خلط جميع المكونات

وضعها على الرأس لمدة نصف ساعة.

غسل الشعر.

قناع باستخدام الصبار والليمون

المقادير

ثلاث ملاعق كبيرة صبار.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة الإستخدام

مزج جميع المكونات.

وضعها على الرأس مدة ربع ساعة.

غسل الشعر.

الصبار وفوائده للشعر