د. محمد معيط: القطاع الخاص شريك أصيل لاستكمال مد مظلة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - في إطار حملة “من حقك تختار”، أعلن الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الحملة تعد خطوة محورية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة، في كافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور معيط أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منوطة بتوفير وشراء الخدمات الصحية للمستفيدين، وأضاف ان حملة “من حقك تختار” تستهدف تثقيف وتوعيه المستفيدين مؤكداً على حقهم الأصيل في اختيار جهة العلاج من الجهات المتعاقد معها، وعليه تلتزم الهيئة بتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لضمان رضا المستفيدين من المنظومة.

وأشار رئيس التأمين الصحي الشامل ان حملة “من حقك تختار” تسعى إلى تنمية الوعي بمزايا التأمين الصحي الشامل، لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أن الهيئة تعمل على دمج كافة الفئات بما فيهم العمالة غير المنتظمة وغير القادرين في التأمين الصحي الشامل، بما يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.

وقال دكتور معيط إننا ملتزمون بتحقيق حلم كل المصريين في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.

وأضاف دكتور معيط أن القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، على النحو الذي يسهم في النهوض بالقطاع الصحي لصالح المواطنين.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل، يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التي ترتكز على الفصل بين جهات الإدارة والتمويل وتقديم الخدمات والرقابة والاعتماد، قائلًا: «الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشتري الخدمات الطبية، من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج».

ومن جانبها، أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على دفع المسار التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو الحرص على التحاور مع المستفيدين والمستثمرين خلال قنوات تواصل عديدة للتعرف على انطباعاتهم، والعمل على برامج تطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبي احتياجات المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تذليل العقبات لإدماج القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

ودعت مي فريد المستفيدين التوجه إلى أقرب منفذ لخدمة المستفيدين الموجود داخل وحدة/مركز الرعاية الأولية بمحافظات تطبيق المنظومة، للاستفسار عن قاعدة مقدمي الخدمات وكيفية الإحالة اليهم، و توجيه المستفيدين من كبار السن أو غير القادرين على الحركة، للاتصال عبر الخط الساخن 15344.