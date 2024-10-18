نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحميد ينقذ حياة محمد أنور في الحلقات الأخيرة من ديبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد أن كان أحمد عبد الحميد "ستريو" يمثل تهديدًا قويًا على حياة محمد أنور (دياب)، لكونه البلطجي الذي يطيح بمن حوله بالقتل والنصب والأعمال المشبوهة، إلا أنه يفاجئ دياب (ديبو) والجميع بمد يد العون له، ليكون من أهم أسباب إنقاذ حياته من يد الرجل الشيطان عبد المعبود، ضمن أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الرعب الكوميدي ديبو الذي يُعرض على منصة يانجو بلاي Yango PlaY محققًا نسبة مشاهدة عالية.



مع وصول أحداث المسلسل إلى نهايتها، يواصل عبد المعبود (رشدي الشامي) أفعاله الشيطانية بالكذب والتمثيل على ديبو بأنه شيطان، فيهدده بأنه إذا لم ينفذ أوامره بالتوقيع على عقد بيع الفندق، فسوف ينشر فيديوهات تصوره وهو يدفن جثتي رودي ووالدتها، ويرسلها إلى الشرطة، ما يجعل ديبو يخضع له في النهاية.



وتكون المفاجأة، عندما يعود ديبو إلى الفندق ويجد ستريو يقف بجواره ويمد له يد المساعدة بحمايته له، خاصة بعد أن ظهر لهم ابن عبد المعبود محاولًا قتل ديبو، وبعد أن تتكشف العديد من الحقائق لديبو، بكون الأموال التي حصل عليها عبد المعبود مزورة، وأن رودي ابنة عبد المعبود واسمها الحقيقي رزقة، وأن أشجان ليست شبح واسمها الحقيقي غرور.



وبعد أن كان يمثل ستريو مصدر تهديد لديبو، أصبح حاميًا له، لينضم إلى فريقه مع منتصر صديقه، ومهند شقيق عرفة صاحب الفندق والوريث الوحيد بعد مقتل عرفة، والذي يمنح ديبو توكيلًا رسميًا بالتصرف في الفندق.



مسلسل ديبو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبدالوهاب، ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولتته مع محمد أنور، هاله فاخر، رشدي الشامي، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي ومحمد عبدالعظيم.