نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الزناتي: العلاقات المصرية مع أذربيجان تقوم على أساس قوى من التقارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، إن العلاقات بين دولتي مصر وأذربيجان، تتسم على مدار تاريخها بأنها طيبة، فغير أن مصر من الناحية السياسية كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر 1991، ثم تبادل البلدين للتمثيل الدبلوماسي عام 1992، فإن العلاقات الممتدة بين البلدين استمرّت في القيام على أساس قوي من التقارب، خاصةً أن شعبيهما تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة.

جاء ذلك أمس، خلال أعمال الحوار المفتوح الذي نظّمته لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، مع سفير أذربيجان بالقاهرة.

وأضاف “الزناتي” أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات مهمة، تم تتويجها بزيارة رسمية للرئيس السيسي إلى باكو عاصمة أذربيجان العام الماضي، وقبلها شهدت العلاقات بين الدولتين أيضًا تعاونًا ثنائيًا في العديد من الخطوات، منها ما شهدته اللجنة المشتركة بين الدولتين عام 2007 لبحث سُبُل دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين‏، وتم خلالها الاتفاق على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية‏ المشتركة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان الآن نحو 26 مليار دولار.

وأكد “الزناتي” في كلمته، وجود اتفاقات متعددة الأغراض بين البلدين، منها اتفاقيات للتعاون الثقافي والعلمي والفني، ومحضر للتعاون في مجال الشؤون القنصلية، وآخر للتعاون الإعلامي، واتفاقية للتعاون الأمني عام، وأخرى للنقل الجوي عام، بالإضافة إلى اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات، وأخرى للتعاون بين وزارت المالية والتنمية الاقتصادية، والصحة، بالإضافة إلى اتفاقيات للتعاون الرياضي، والسياحي، وتبادل التحويل النقدي، ومكافحة الجرائم، والتعاون الفني بين وزارة البيئة والثروات الطبيعية في جمهورية أذربيجان ووزارة البترول المصرية، بالإضافة مذكرة للتفاهم حول التعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، واتفاقية للتعاون الجمركي، والتعاون بين المركز الأذربيجاني المصري للأبحاث العلمية بين وزارتي الزراعة في أذربيجان ومصر.

وأشار إلى أنه في عام 2022، نتج عن اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية المنعقدة بالعاصمة "باكو"، توقيع 5 مذكرات للتفاهم، منها مذكرة للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر، ووكالة تنمية المشروعات هناك، ومذكرة تفاهم بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذربيجاني بين وزارة التجارة والصناعة بمصر، ومؤسسة ترويج للصادرات والاستثمار بأذربيجان، تهدف لدعم الشراكة.

وقال؛ “بالإضافة لكل ما سبق من علاقات وتعاون بين البلدين، فإن أذربيجان مازالت تواصل استعداداتها على أرضها لاستضافة قمة المناخ الـ29 فى نوفمبر المقبل، التي يُتوقع أن تشهد جهودًا كبيرة لحثّ الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتمويل قضايا المناخ، وهو مايضيف الكثير من الأهمية لهذا اللقاء الذي تستضيف فيه لجنة الشؤون الخارجية والعربية السفير الأذربيجاني بالقاهرة، إلخان بولوخوف؛ لطرح رؤاه حول التعاون بين مصر وبلاده، وكذلك كل ما يرتبط بقمة المناخ".