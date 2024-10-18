نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يفوز على البدع القطري وديا بخماسية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي من تحقيق انتصار كبير بخماسية نظيفة على نظيره البدع القطري، في أولى مباريات الفريق بمعسكره التحضيري المقام حاليًا في دولة قطر. اللقاء أقيم اليوم الجمعة على ملعب ستاد الدوحة.

أهداف مباراة الإسماعيلي والبدع القطري

توزعت أهداف الإسماعيلي بين اللاعبين كما يلي:

نادر فرج افتتح التسجيل في الدقيقة 12 .

افتتح التسجيل في الدقيقة . مروان حمدي عزز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18 .

عزز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة . خالد النبريصي أضاف هدفين في الدقيقتين 25 و 47 .

أضاف هدفين في الدقيقتين و . محمد بيومي اختتم التسجيل بالهدف الخامس في الدقيقة 80.

دخل الإسماعيلي المباراة بتشكيلة أساسية تضم:

حراسة المرمى : أحمد عادل

: أحمد عادل الدفاع : محمد نصر، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى

: محمد نصر، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى الوسط : نادر فرج، محمد حسن، محمد عبد السميع

: نادر فرج، محمد حسن، محمد عبد السميع الهجوم: محمد بيومي، خالد النبريصي، مروان حمدي

خلال الشوط الثاني، أجرى المدرب عدة تغييرات، حيث شارك:

حاتم سكر

إيريك تراوري

إبراهيم عبد العال

عمر القط

محمد زيدان

علي الملواني

محمد خطاري

حسن صابر

عبد الله السعيد

شهدت المباراة حضور عدد من نجوم الإسماعيلي السابقين، في مقدمتهم محمد فكري الصغير، فوزي جمال، زيدان النبوي، ومحمد عبد الوهاب.