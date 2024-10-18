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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديدة من تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض قام بالتعاقد مع عبدالله السعيد وقبله دونجا وعمر جابر وهم من نجوم الفريق، مبديًا استغرابه من تلك التصريحات التي تصدر في الوقت الراهن.

شبانة: بيراميدز دعم الزمالك بأقوى الصفقات.. وجدو محق في الرد على تصريحات أحمد سليمان

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أحمد سليمان هاجم إدارة بيراميدز بسبب رفضهم رحيل بعض اللاعبين للزمالك، وينطبق على ذلك مثل شعبي (أخر خدمة....)، وبيراميدز أضاء أصابعه لمصلحة القلعة البيضاء، وهناك مستحقات متأخرة في الزمالك من الصفقات لم يطالب بها بيراميدز حتى الآن".

وأضاف: "الزمالك ضم أقوى 3 صفقات في آخر عامين من بيراميدز، ولا أحد يعرف السبب في (الخناقة) الحالية، فهل بعدما نجح بيراميدز في الحصول على كأس مصر وحجز المركز الثاني واللعب في دوري أبطال إفريقيا.. وهو الأمر الذي جعل محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز يرد بقوة على حساباته على السوشيال ميديا".

وواصل: "جدو طالب الزمالك بمعرفة المداخيل المالية والمكاسب، وركز على قيام النادي الأبيض بدفع مليار جنيه غرامات مالية للاعبين ومدربين سابقين، وأبدى غضبه من الحديث المتكرر عن رمضان صبحي رغم سريان عقده مع بيراميدز".

وأكمل: "ما هذه الاجواء ويطالبون الاعلام بعدم التعليق على تلك الأزمات، فهل الاعلاميين هم من قاموا بالادلاء بتلك التصريحات، ومحمد ناجي جدو محق في كل تصريحاته، وماذا يفعل بيراميدز للزمالك أكثر من ذلك؟!".

