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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، اليوم الخميس، أنه استلهم تجربة فلورنتينو بيريز برئاسة النادي الملكي، في قيادته لإنتر ميامي الأمريكي، النادي الذي يملكه منذ 2018.

بيكهام: تعلمت الكثير من فلورنتينو بيريز

وروى بيكهام في "بودكاست" مع زميله السابق في الفريق الإنجليزي ريو فرديناند، أنه عندما فكر في تولي مقاليد الأمور في النادي الأمريكي، ذهب للتحدث مع مدربه الأسبق في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، لمدة ساعتين لفهم نوعية اللاعبين الذين يجب أن يتعاقد معهم، وكيف يدير فرق الناشئين.

وأضاف: "كما تعلمت من أشخاص آخرين مثل فلورنتينو بيريز، هو يمتلك هذه النظرة المجنونة في كيفية جلب أفضل لاعبي العالم، وبناء ملعب مذهل".

وتابع: "لن أقول لك أنه شيء كنت أحلم به منذ الصغر، وكلني فكرت فيه عندما كنت لاعبًا دائمًا ما كنت أرغب في امتلاك فريق لكرة القدم، لم أتطلع مطلقًا أن أكون مدربًا، أعتقد أنني لم أكن لأنجح في هذه المهمة، ولكني كنت أرغب في امتلاك نادٍ".

واختتم: "لقد كانت تجربة طيبة جدًا، لا أعتقد أنني سأكررها مجددًا، ولكني كنت محظوظًا للغاية".