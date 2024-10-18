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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي حصد العديد من الألقاب على مدار الموسمين الماضيين، وخسارة كأس السوبر الإفريقي لصالح الزمالك، أمر عادي وطبيعي في كرة القدم، والأهلي حصد العديد من الألقاب.

بلال: الاهلي والزمالك الأقرب لنهائي السوبر المصري

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "البعض يقول أن مصطفى مراد فهمي قال اثناء انتخابات النادي الأهلي في 2018، إنه اهدى النادي لقب بطل القرن، ولم يظهر أي فيديو أو أحد يؤكد ما ذكر، وكمال درويش رئيس الزمالك الاسبق يقول ما يشاء، وفي عهد توج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي".

وأضاف: "ما يتردد عن وجود تصريحات لـ مصطفى مراد فهمي بشأن اهداء لقب نادي القرن وحديثه في أحد الندوات الانتخابية أمر غريب جدًا، الندوات يحضرها على الأقل 4 الاف عضو، ومن غير الطبيعي ألا يكون شخص قد سمع الكلام".

وواصل: "الترشيحات تصب في مصلحة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، وجماهيرية الفريقين تختلف بالطبع، إلا إذا لو كان الزمالك لازال يعيش في نشوة الانتصار بالسوبر الافريقي، في ظل استمرار الاحتفال الكبيرة منذ 3 اسابيع، لو استطاعوا العودة وغلق كافة الملفات والتركيز امام بيراميدز فالزمالك الاقرب للفوز، والدليل مباراة الكأس في الموسم قبل الماضي مع معتمد جمال والفوز الذي تحقق بركلات الترجيح".

وأكمل: "الجمهور في الملعب يعطي دوافع كبيرة للاعبين، ويمنح الزمالك تفوق كبير على بيراميدز، فيما من ارشح بيراميدز للثالث وسيراميكا في المركز الرابع، والأمور حاليا مختلفة بالنسبة للأهلي الذي استوعب الدرس جيدًا ويشبه لحد كبير ما حدث في الموسم الماضي بعدما خسر من اتحاد العاصمة وفاز بعدد من الالقاب".

وأشار إلى أن الأهلي لو واجه الزمالك سيكون لديه دافع مختلف لتعويض خسارة السوبر، وقد تكون كفة الأحمر أرجح بنسبة 60%، لكن الأمور مختلفة في الملعب، والفترة الماضية قد تؤثر على الزمالك نوعًا ما في الملعب.

وتابع: "الأهلي لم يقم ببناء هجمات بشكل جيد في لقاء السوبر الافريقي، والزمالك كان يضغط بشكل قوي من لاعبي الخط الامامي، دونجا كان يستقبل في خط وسط الزمالك الكرات العالية أو الطولية من لاعبي الأحمر".

وأتم: "بيراميدز كسب زد بهدف نظيف في نهائي الكأس، ورغم امتلاكه لاسكواد قوي لكنه يعاني بشدة في المباريات الكبيرة، وهو ما وضح خلال الموسم الماضي".

