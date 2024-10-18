نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة اليوم في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن يلتقي فريق موناكو مع نظيره ليل، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل اللاعب برادلي باركولا نجم فريق باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1-،برادلي باركولا؛ باريس سان جيرمان 6 أهداف.

2- جوناثان ديفيد، ليل 5 أهداف.

3- ماسون جرينوود، مارسيليا 5 أهداف.

4-،كايتو ناكامورا، ستاد ريمس 4 أهداف.

5-،عثمان ديمبيلي، باريس سان جيرمان 4 أهداف.

6- أكور آدامز، مونبلييه 3 أهداف.

7- أرنود كاليمويندو، ستاد رين 3 أهداف.

