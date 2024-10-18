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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى خالد الغندور كواليس استبعاد حسام أشرف والسنغالي سيدي ندياي ثنائى الزمالك من قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات بالفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة فرق بيراميدز،سيراميكا والأهلى.

خالد الغندور يكشف كواليس استبعاد حسام أشرف وندياى من قائمة الزمالك المشاركة فى السوبر المصري

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تحدثنا معكم في وقت سابق عن طلب جوميز إعارة حسام أشرف وجوميز مقتنع جدا باللاعب السنغالي سيدي ندياي وكان شايفه من العناصر المهمة الموجودة معاه للسوبر لكن الإصابة بكدمة في وجه القدم، حرمته من السفر والتواجد في قائمة الزمالك".

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

