الرياضة

خالد الغندور: وعد خاص من إمام عاشور للاعبي الأهلي قبل السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، وعد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لزملاءه قبل بطولة السوبر المصري.

خالد الغندور: وعد خاص من إمام عاشور للاعبي الأهلي قبل السوبر المصري

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" إمام عاشور قال للاعبي الأهلي انا قصرت الفترة الأخيرة وبإذن الله هتشوفوا مستوى تاني تمامًا في مباره سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "إمام قالهم كمان عايزكم تثقوا فيا زي الأول إني هفيد الفريق".

وأختتم الغندور: "إمام عاشور هيظهر بمستوي بدني وفني مختلف في السوبر المحلي أمام سيراميكا كليوباترا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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