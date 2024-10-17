خالد الغندور: وعد خاص من إمام عاشور للاعبي الأهلي قبل السوبر المصري

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" إمام عاشور قال للاعبي الأهلي انا قصرت الفترة الأخيرة وبإذن الله هتشوفوا مستوى تاني تمامًا في مباره سيراميكا كليوباترا".

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محمد يوسف

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