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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، وعد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لزملاءه قبل بطولة السوبر المصري.
خالد الغندور: وعد خاص من إمام عاشور للاعبي الأهلي قبل السوبر المصري
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" إمام عاشور قال للاعبي الأهلي انا قصرت الفترة الأخيرة وبإذن الله هتشوفوا مستوى تاني تمامًا في مباره سيراميكا كليوباترا".
وأضاف: "إمام قالهم كمان عايزكم تثقوا فيا زي الأول إني هفيد الفريق".
وأختتم الغندور: "إمام عاشور هيظهر بمستوي بدني وفني مختلف في السوبر المحلي أمام سيراميكا كليوباترا".