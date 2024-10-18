نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بطولة السوبر المصري.. ماذا قدم قطبي الكرة المصري بصافرة الحكام المحليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم بداية بطولة السوبر المصري، والتي تنطلق الأحد المقبل بمواجهتين تجمع بين سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي، بيراميدز أمام الزمالك.

وعلى الرغم من المطالبات بوجود صافرة أجنبية لمباريات بطولة السوبر المصري لكن الاستقرار كان لصالح الحكام المحليين.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض نتائج قطبي الكرة المصرية مع الصافرة المحلية:-

النادي الأهلي

خاض الأهلي 9 مباريات في بطولة السوبر انتصر في 8 مباريات وهزم في مباراة وحيدة أمام حرس الحدود عام 2009، وسجل الأهلي في هذه المباريات رصيد 11 هدف.

نادي الزمالك

وعلى النقيض كانت معاناة الأبيض حيث خاض 4 مباريات حقق الانتصار في 2 وهزم في مثلهم أمام كلا من المقاولون العرب 2004 والأهلي 2014. وسجل رصيد 5 أهداف.

فهل يواصل الأحمر سيطرته أم للقلعه البيضاء رأي اخر ؟

