نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 21 حالة سرقة للتيار الكهربائي بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج حملات حي الدقي بالتعاون شرطة المرافق وشركة كهرباء القاهرة الكبري للتفتيش علي المحال والمنشأت التجارية والمطاعم للتأكد من عدم وجود وصلات كهربائية خلسة وضبط اي سرقات للتيار الكهربائي مع مراجعة التراخيص الصادرة للمحال.

حيث تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بشارع التحرير من ضبط 21 حاله سرقة للتيار الكهربائي لمحال ومطاعم كائنة بالشارع.

وقد تم تحرير محاضر لتلك المنشأت المخالفة لسرقه للتيار الكهربائي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني وردع المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات والتعاون مع شركات الكهرباء والتعامل مع اي حالات مخالفة حفاظًا على المال العام.

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