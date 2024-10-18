العالم اليوم - اقتصاد الصين ينمو 4.6% في الربع الثالث متجاوزا التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:23 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن اقتصاد الصين نما بواقع 4.6 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5 بالمئة، ولكنه تجاوز تقديرات المحللين بقليل، وبما يبقي الضغوط على صناع السياسات الذي يعكفون على دراسة المزيد من إجراءات التحفيز.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من 4.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وتعمل السلطات منذ أواخر سبتمبر على تعزيز سياسات التحفيز بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمان وصول النمو إلى المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة. وعلى أساس فصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الصيني 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بواحد في المئة ومقارنة بنمو معدل إلى 0.5 بالمئة في الربع السابق.

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