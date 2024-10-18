نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يكشف أسباب كثرة المشاكل في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن لوائح اتحاد الكرة ضعيفة ولا تحمي عناصر اللعبة وهى سبب خروج اللاعبين عن النص خلال الفترة الماضية.

وحدثت العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية بالكرة المصرية، حيث لم تطبق اللوائح ضد المخالفين لها، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن مفيش ضابط ولا رابط في اتحاد الكرة فمنحق الأندية تعمل اللي هي عايزه وهو سبب خروج بعض اللاعبين عن النص في بعض الأندية.

وتابع: أتمنى أن تنتهي هذه الفوضي في الملاعب في الموسم المقبل وانتظام مسابقة الدوري الممتاز.

