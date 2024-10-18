نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 18- 10- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري في جميع البطولات.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات المحلية والعالمية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-10-2024

الدوري الإسباني

ألافيس ضد بلد الوليد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دوري روشن السعودي

الخليج ضد الأهلي – في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال ضد الفيحاء – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشباب ضد النصر – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري القطري

الخور ضد الريان – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الغرافة ضد أم صلال – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السد ضد الشحانية – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 18-10-2024

يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والألماني والقطرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لهذه البطولات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري السعودي، عبر قنوات SSC.