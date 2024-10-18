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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى خالد الغندور، رسائل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في جلسته مع لاعبي الفريف قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

خالد الغندور: كولر يوجه رساله قوية للاعبي الأهلي "مش رايحين ننتقم من الزمالك"

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر اتكلم مع اللاعبين عن أهمية السوبر المحلي وإن الفريق مش رايح الإمارات للانتقام من خسارة السوبر الافريقي أو لاثبات شيء مختلف".

وأضاف: "كولر قال للاعبيه إحنا أبطال مصر وإفريقيا ورايحين نلعب كوره دون أي ضغط أو عصبيه، كل ما عليكم تنفيذ التعليمات الفنية والانضباط في الملعب للعودة باللقب".

