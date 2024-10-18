الرياضة

خالد الغندور: كولر يوجه رساله قوية للاعبي الأهلي "مش رايحين ننتقم من الزمالك"

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف الإعلامى خالد الغندور، رسائل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في جلسته مع لاعبي الفريف قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

خالد الغندور: كولر يوجه رساله قوية للاعبي الأهلي "مش رايحين ننتقم من الزمالك"

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر اتكلم مع اللاعبين عن أهمية السوبر المحلي وإن الفريق مش رايح الإمارات للانتقام من خسارة السوبر الافريقي أو لاثبات شيء مختلف".

وأضاف: "كولر قال للاعبيه إحنا أبطال مصر وإفريقيا ورايحين نلعب كوره دون أي ضغط أو عصبيه، كل ما عليكم تنفيذ التعليمات الفنية والانضباط في الملعب للعودة باللقب".
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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