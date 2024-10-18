نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زيارتها.. نسرين أمين تشيد بجمال المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة نسرين أمين، على مشاركة زيارتها للمتحف المصري الكبير عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وشاركت آيضا جمهورها صورة لها بجانب تمثال رمسيس الثاني أثناء زيارتها.

منشور الفنانة نسرين أمين

و علقت نسرين أمين على منشورها قائلة: "من اول يوم للجمهور في المتحف المصري الكبير … صرح عظيم ومبهر وفخر لكل المصريين".

الفنانة نسرين أمين خلال تواجدها في المتحف المصري الكبير

آخر أعمال الفنانة نسرين أمين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين، مسلسل " بابا جه" بطولة أكرم حسني،محمد البزاوي، نسرين أمين،سما إبراهيم، إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي، سعدي جوهر.

قصة مسلسل "بابا جه"



تدور أحداث "مسلسل بابا جه" الذي عرض ضمن ماراثون رمضان 2024، في إطار إجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

و يعد من أحدث أعمال الفنانة نسرين أمين حضورها كضيفة شرف في فيلم "بنسيون دلال" وهو من بطولة الفنان بيومي فؤاد، عمر متولي، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، غادة طلعت، تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي.

و آيضا شاركت في فيلم "ولاد رزق 3" وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف النجم كريم عبدالعزيز، رزان مغربي، أسماء جلال، والفيلم من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.