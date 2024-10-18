نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح: "أسوأ تصريح ليا كان عن أم كلثوم.. وأكره الألقاب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح عن أسوأ تصريح قاله في الإعلام لافتا إلى أنه لم يقصد عدم حبه للمطربة ام كلثوم لكنها ليست ذوقه فقط، بالإضافة إلى تصريحاته بشأن الألقاب

وقال ممدوح في تصريحات تلفزيونية:'أسوأ تصريح قولته هو أن أم كلثوم مش ذوقي، وأنا مكنتش أقصد كده، بس كان لازم اختار ألفاظي وياريت الناس تعمل كده، هي مش ذوقي مش أكتر، بس أنا عارف عنها كل حاجة".

كما تحدث عن الألقاب قائلا :' لا أحب لقب تايسون السينما المصرية، لأنني أشعر أنني اضرب زملائي، كلمة فنان أفضل بكثير.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح الفنية، هو فيلم "إكس مراتي"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.