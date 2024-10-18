نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال للمحال والمطاعم والكافيهات مخالفة بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بشن حملة مسائية مكبرة لرفع كافة اشغالات التابعة للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات المتعدية على الطريق العام بشارع خاتم المرسلين احد اهم الشوارع الرئيسية بحي العمرانية.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها علي الفور وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام من قبل المنشأت التجارية.

حيث اسفرت الحملات التي نفذها حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع ٥٠٠ حالة اشغال للطريق شملت عربات ماكولات واستاندات ومدرجات ووسائل لعرض المنتجات وكراسي بمنتصف الطريق العام وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع وذلك بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

كما شملت الحملات غلق وتشميع ٧ محلات مخالفة تدار دون ترخيص تم توجيه انذارات لها بالغلق في حال عدم الحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط مع توجيه عددًا من المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

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