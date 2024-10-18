العالم اليوم - الرئيس الأميركي يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، إلى برلين في آخر زيارة رسمية لألمانيا ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وهبطت طائرة بايدن في برلين نحو الساعة 20,00 ت غ، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس.

وخلال رحلته الخاطفة التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأميركي المستشار أولاف شولتس، إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.

والقضيتان الرئيسيتان المطروحتان على جدول أعمال هذه الزيارة هما الملف الأوكراني غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي "خطة النصر" أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وملف الشرق الأوسط.

ويمثّل إعلان إسرائيل مساء الخميس، مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، نقطة تحوّل في الحرب التي أشعل فتيلها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

والجمعة يستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظيره الأميركي الساعة 08,00 ت غ.

ومن المقرر عقد لقاء بعد الظهر بين بايدن وشولتس، يليه اجتماع رباعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.