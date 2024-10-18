نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو مع نظيره فريق ليل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة موناكو ضد ليل في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة موناكو ضد ليل، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ويحتل فريق موناكو المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليل في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة موناكو ضد ليل في الدوري الفرنسي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

