العالم اليوم - الجنائية الدولية على علم بتقارير عن وفاة السنوار

انتم الان تتابعون خبر الجنائية الدولية على علم بتقارير عن وفاة السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن يحيى السنوار قتل أمس الأول الأربعاء في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.

وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال المكتب يوم الخميس "وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".

وإذا تأكدت وفاة السنوار، سيسحب المكتب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق السنوار.

وكانت الجنائية الدولية قد أنهت في السادس من سبتمبر الماضي إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بعد مقتله في إيران يوم 31 يوليو الماضي.

وفي العاشر من سبتمبر، من ذات الشهر، أظهرت وثائق قانونية أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس: "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف (58 عاما) في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

يشار إلى أنه في مايو الماضي، قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق 3 من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت.

ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.