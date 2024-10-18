نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روح المقاومة ستقوى.. بعثة إيران في الأمم المتحدة بعد استهداف السنوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان عاجل، أن "روح المقاومة ستقوى" عقب اغتيال قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار. وأشارت البعثة إلى أن هذا الاغتيال لن يثني المقاومة الفلسطينية عن مواصلة مسيرتها، بل سيزيدها إصرارًا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الشعوب الداعمة لفلسطين ستواصل دعمها لهذه القضية العادلة.

وتأتي تصريحات إيران بعد أنباء عن استهداف السنوار، ما أثار ردود فعل واسعة على الساحة الدولية، لا سيما في الدول المناهضة لإسرائيل. ويعكس الموقف الإيراني التزام طهران بدعم المقاومة في المنطقة، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا متزايدًا بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

كانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن تعرفها على جثة تعتقد أنها تعود إلى القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار، وذلك من خلال تحليل الأسنان.