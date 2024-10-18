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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة بيراميدز إلى أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

بعثة بيراميدز تصل أبوظبي استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالكڤڤ يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

كانت البعثة غادرت القاهرة على متن طائرة خاصة ووصلت إلى العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

ويخوض الفريق أول تدريباته في الخامسة من مساء اليوم بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا للقاء الزمالك.

