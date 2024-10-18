هل ستشارك القوات الكورية الشمالية في الحرب الروسية بأوكرانيا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يشكل الجيش الروسي وحدة تضم نحو 3000 كوري شمالي وذلك ضمن تحالفًا عسكريًا وثيقًا لبيونج يانج مع الكرملين، هذا ما قاله مصدر استخباراتي عسكري أوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ولكن تقول البي بي سي أنها لم تر حتى الآن أي علامة على تشكيل مثل هذه الوحدة الكبيرة في أقصى شرق روسيا، ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير التي تتحدث عن تورط كوريا الشمالية. مشيرًا إلى أن ما يُقال ليس فقط مصدره الاستخبارات البريطانية، بل أيضًا الاستخبارات الأمريكية. وأن هذه التقارير تصدر بِشأنهم طوال الوقت، ولكن دون أي دليل.

لا شك أن موسكو وبيونج يانج عمقتا مستويات تعاونهما في الأشهر الأخيرة. وأرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رسالة عيد ميلاد إلى فلاديمير بوتن الأسبوع الماضي واصفًا إياه بأنه "أقرب رفيق له".

في الوقت نفسه، تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن انضمام كوريا الشمالية إلى الحرب، وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هذا الشهر إن فرصة نشر كوريا الشمالية في أوكرانيا "مرجحة للغاية".

ولكن ما زال هناك العديد من التساؤلات حول عدد القوات الموجودة بالفعل.

أكد مصدر عسكري في أقصى شرق روسيا لهيئة الإذاعة البريطانية أن "عددًا من الكوريين الشماليين وصلوا وتمركزوا في إحدى القواعد العسكرية بالقرب من أوسورييسك، إلى الشمال من فلاديفوستوك." لكن المصدر رفض إعطاء رقم دقيق، بخلاف أنهم "لا يقتربون على الإطلاق من 3000".

وذكر خبراء عسكريون أنهم يشكون في قدرة وحدات الجيش الروسي على دمج الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين بنجاح.

في يونيو الماضي، أعلن فلاديمير بوتن عن اتفاق "سلمي ودفاعي" مع كيم جونج أون.

وهناك أدلة متزايدة على أن كوريا الشمالية تزود روسيا بالذخيرة، كما ثبت مؤخرًا من خلال استعادة صاروخ في منطقة بولتافا في أوكرانيا.

في الواقع، تعود التقارير عن الألغام والقذائف التي زودتها بيونج يانج إلى ديسمبر 2023 في محادثات تيليجرام التي شملت مجتمعات عسكرية روسية.

وغالبا ما اشتكى الجنود الروس المتمركزون في أوكرانيا من مستوى الذخيرة وإصابة عشرات الجنود.

وتشتبه كييف في أن وحدة من الجنود الكوريين الشماليين تستعد في منطقة أولان أودي بالقرب من الحدود المنغولية قبل الانتشار في مقاطعة كورسك الروسية، حيث شنت القوات الأوكرانية توغلًا في أغسطس.

طبيعة المشاركة الكورية الشمالية في الحرب الأوكرانية

وتضيف الصحيفة أن بيونج يانج تتبع النموذج السوفييتي القديم في قواتها المسلحة، ولكن من غير الواضح كيف قد تتلاءم قوتها الرئيسية من وحدات المشاة الآلية مع الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى وجود حاجز اللغة الواضح وعدم الإلمام بالأنظمة الروسية التي من شأنها أن تعقد أي أدوار قتالية.

وعلى الرغم من أن هذا لا يمنع الجيش الكوري الشمالي من المشاركة في الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، إلا أن الخبراء يعترفون به بشكل أكبر في الناحية الهندسية والبناء، وليس القتال.

إن ما يفعله كلاهما هو الحوافز المشتركة. حيث تحتاج بيونج يانج إلى المال والتكنولوجيا، وتحتاج موسكو إلى الجنود والذخيرة.

يقول أندريه لانكوف، مدير مجموعة المخاطر الكورية: "ستحصل بيونج يانج على أجر جيد وربما تحصل على التكنولوجيا العسكرية الروسية، والتي لولا ذلك لكانت موسكو مترددة في نقلها إلى كوريا الشمالية".

"سيمنح ذلك جنودها أيضًا خبرة قتالية حقيقية، ولكن هناك أيضًا خطر تعريض الكوريين الشماليين للحياة في الغرب، وهو مكان أكثر ازدهارًا إلى حد كبير".