لهذا السبب.. ملك قورة تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الفنانة ملك قورة تريند محركات بحث جوجل، نظرًا الإنتشار أنباء حول وفاة جدتها، حيث



أعلنت ملك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" عن رحيل جدتها وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتى الغالية عوطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".



ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد 20 أكتوبر بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب.



آخر أعمال ملك قورة

ويذكر أن الفنانة ملك قورة جسدت ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك" شخصية فتاة والدتها الفنانة هيدى كرم والدها الفنان تامر هجرس وتبحث عن عريس، وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور وذلك فى إطار كوميدي.

فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

آخر أعمال ملك قورة الدرامية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ملك قورة مسلسل بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.