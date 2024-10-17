أول تعليق من رضوى الشربيني عن ارتباطها برجل أعمال إماراتي

القاهرة - محمد ابراهيم - خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها في فيديو عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، علي شائعات ارتباطها برجل أعمال إماراتي، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، ووصفت مروجي هذه الشائعات بـ أشباه الرجال.

رضوى الشربيني تنفي شائعة زواجها

وقالت رضوى الشربيني: الكام يوم اللي فاتوا طلع شوية شائعات كأنها طالعة من الخلاط.. لما أتجوز هعلن، ولازم بناتي يوافقوا الأول.. والإجابة على الشائعات دي هي إني لم أتزوج من رجل أعمال، ودي كدا المرة الـ 15 أو الـ 16 اللي تزوجوني فيها.. تجوزوني أخويا إزاي؟

وأضافت: حسيت إني وعدتكوا بالجواز وخليت بيكوا.. وأشباه الرجال هم من أطلقوا شائعة زواجي ومفيش راجل يلقح على ست.. يعني الإماراتي اللي مقتدر ماديًا.. ويشتريلي قارة عشان أتجوزه وأقعد في البيت.. ليه هيشتغل طيار ما دام هو معاه فلوس؟ والغريب إن فيه ناس قالت رمز الأنوثية ضربت البنات في الملوخية وراحت اتجوزت واحد متجوز.. حلو هبد المتربصين ده.. وأنا بقيت بتسلى وأنا قاعدة في البيت.

رضوي الشربيني تهاجم حسام حبيب

سبق، استنكرت رضوى الشربيني سبب وجود حسام حبيب بداخل الاستديو مع شيرين رغم انفصالهما، قائلة: “اتعصبت لما شفت الموقف كتبت كلمتين وبعدها قلت أنا مالي أنا واخدة عهد على نفسي ما اتكلمش في الموضوع ده، وهتفرج زي باقي الناس، إذ بي أفاجأ بالرسائل الصوتية بتاعة حسام حبيب، واللي فيها طرح شوية أسئلة صعبة وعايز إجابات من الناس، وطالع بيقول مخدش منها فلوس وعمري ما خدت منها فلوس وإحنا كمان كجمهور من حقنا نسألك”.

رضوي الشربيني تخرج من قناة cbc سفرة

يذكر أن رضوى الشربيني كانت قد توجهت بالشكر لأدارة قناة cbc سفرة على ما قدمته لها من خبرة ومهارات، وكذلك لبيتها قناة cbc سفرة وكل القائمين عليها والعاملين بها، وتمنت لهم كل التوفيق والنجاح بعد انتهاء عقدها.