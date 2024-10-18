عيد ميلاد حورية فرغلي: رحلة إبداع ومسيرة فنية مليئة بالتألق والمغامرات



القاهرة - محمد ابراهيم -

تُعتبر الممثلة المصرية حورية فرغلي واحدة من أبرز الوجوه في الساحة الفنية العربية، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في مجال التمثيل منذ ظهورها الأول، واحتفلت بعيد ميلادها هذا العام، مما يتيح لنا فرصة للتأمل في مسيرتها الفنية المميزة.

منذ انطلاقتها، نجحت حورية في تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار التي أظهرت موهبتها وقدرتها على التكيف مع مختلف الشخصيات. تميزت بأدائها القوي وقدرتها على جذب الجمهور، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي. بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها، لا تزال حورية فرغلي تواصل مسيرتها بنجاح، مما يعكس إصرارها وطموحها في عالم الفن.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير، سنستعرض أبرز محطات حياتها المهنية ونجاحاتها المستمرة، ونسلط الضوء على تأثيرها في صناعة السينما والتلفزيون.



نشأة حورية فرغلي



ولدت في الإمارات وعاشت جزءا كبيرا من حياتها هناك حتى عادت إلى مصر، وكانت حورية تهوى الفروسية منذ صغرها وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات وقتها، وفى العام التالى حصلت حورية فرغلى على لقب ملكة جمال مصر، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها.



دخلت حورية فرغلى عالم التمثيل عام 2010 من بوابة المخرج خالد يوسف الذى اختارها للمشاركة فى فيلم "كلمنى شكرًا" مع عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وكان الفيلم نقطة انطلاقة كبيرة لها، ليعود المخرج خالد يوسف بعد ذلك ويسند لها دورًا بارزًا في فيلم "كف القمر" الذى تم عرضه عام 2011، وبعد هذا الفيلم مباشرة بأدوار بطولة سواء في السينما والدراما.



ابرز المحطات الفنية ل حورية فرغلي



شاركت حورية فرغلى بعد "كف القمر" في مسلسل "الشوارع الخلفية" مع جمال سليمان وليلى علوى، وقدمت في نفس العام فيلم "مصور قتيل" بمشاركة إياد نصار ودرة وأحمد فهمى، وبعده قدمت دور البطولة امام محمد رمضان فى فيلم "عبده موته"، ثم قدمت بطولة فيلم "رد فعل" بمشاركة محمود عبد المغنى وعمرو يوسف وتوالت بعد ذلك مشاركاتها القوية في الدراما والسينما.

ومن أبرز أفلام حورية فرغلى، "حلم عزيز" مع أحمد عز، "قلب الأسد" مع محمد رمضان، "نظرية عمتى" وشاركها بطولته حسن الرداد، "القشاش" بمشاركة محمد فراج، "سالم أبو أبو أخته" مع محمد رجب، "ديكور" مع ماجد الكدوانى، "هز وسط البلد" مع إلهام شاهين وزينة وفتحى عبد الوهاب، "طلق صناعى" وشارك في بطولته ماجد الكداونى وسيد رجب ومصطفى خاطر.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت حورية فرغلى مسلسلات، "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "حكايات بنات" بمشاركة صبا مبارك ودينا الشربينيى وريهام أيمن، "المنتقم" بمشاركة عمرو يوسف، "دون ذكر أسماء" تأليف وحيد حامد وبمشاركة أحمد الفيشاوى وروبى ومحمد فراج، "دكتور أمراض نسا" مع مصطفى شعبان، "ساحرة الجنوب" التى تصدرت بطولته، "مملكة الغجر" بمشاركة فيفى عبده، و"الحالة ج"،ومسلسل " أيام" .