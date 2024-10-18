نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على تفاصيل وموعد عرض المسلسل التركي حب بلا حدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم المسلسل التركي حب بلا حدود تريند محركات بحث جوجل، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أحداث وموعد عرض المسلسل التركي حب بلا حدود.



موعد عرض مسلسل حب بلا حدود

قد بدأ عرض حلقات الجزء الثاني مسلسل حب بلاد حدود في يوم 21 سبتمبر الماضي وقد يستمر عرض الحلقات الآن، كما أن المسلسل مكون من موسمين، تم عرض الموسم الأول منه والذي وصل عدد حلقاته إلى 36 حلقة، وقد يستمر ذلك في عرض باقي حلقات الموسم الثاني عبر قناة FOX TV التركية، كما تقوم بعرض المسلسل كل يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك بتوقيت تركيا، حيث يتم عرض حلقات المسلسل مدبلجة على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساءً وذلك بتوقيت السعودية.

قصة مسلسل حب بلا حدود



قد تدور أحداث مسلسل حب بلا حدود التركي علي شاب يسمي خليل إبراهيم، كما تعرض لجريمة قتل في صغره، كما تم قتل والده انتقاما، ليتم نفيه نهائيا إلى إسطنبول لمدة 20 عامًا، وبعد انتهاء مدة السجن قد يقرر ابراهيم العودة إلى منطقته التي ولد بها وعاش بها وهي منطقة البحر الأسود، ويقابل هناك فتاة تدعى ياسمين ويعيش قصة حب معها جميلة، وبعد أن قرر أن يكون أسرة معها تنقلب حياته بظهور زينب ومن هنا سوف يبدأ في رحلة الانتقام لوالده.

ابطال مسلسل حب بلا حدود



يجمع مسلسل حب بلا حدود افضل الممثلين الاتراك الذين قد حظوا على شعبية كبيرة، كانت سببا واصح في نسبة المشاهدة العالية للمسلسل بفضل أدائهم وهم كالآتي دنیز جان اکتاش، ألزم باشكايا، بوراك سيرين،

إسراء ديرمانجي أوغلو، بیران داملا یلماز، انيس كولاشي، بوراك سيفينش، تشاغلا ارماك، امري بولوت.