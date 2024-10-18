نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يكشف توقعاته لمباريات السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية، أن ناديي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لديهما فرصة ذهبية لتحقيق مفاجأت في السوبر المصري أمام النادي الأهلي والزمالك.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه فريق الزمالك بمنافسه فريق بيراميدز، يوم 20 أكتوبر.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن فريق بيراميدز يعد أفضل الفرق الأربعة من الناحية الفنية في بطولة السوبر المصري ويتفوق على الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا من ناحية كواليتي اللاعبين.

وأضاف: سيراميكا كليوباترا أيضا لديه فرصة كبيرة في تقديم مباراة قوية أمام النادي الأهلي والوصول إلى المباراة النهائية.

