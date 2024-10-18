نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي اليوم| الخطيب يفاجئ الجميع بهذا القرار.. وبعثة المارد الأحمر تصل الإمارات استعدادا لمواجهات كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي كل التفاصيل الخاصة بأهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري 2024.

وصول بعثة الأهلي للامارات استعدادا لمواجهات كأس السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، وفقًا للبرنامج الذي قام بوضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين للبطولة مع تنفيذ العديد من الفقرات الخططية على هامش المران.

الأهلي يهزم مودرن سبورت ويستكمل نغمة الانتصارات في الدوري المصري للسيدات

نجح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره مودرن سبورت، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري للكرة النسائية، بهدف نظيف.

قائمة الأهلي المشاركة في السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، محمد عبد الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو علي، سمير محمد.

وجدير بالذكر أن الشركة المنظمة للبطولة بأبو ظبي كانت قد أعلنت حصول الفريق الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار ويحصل الفريق الوصيف على 125 ألف دولار.

