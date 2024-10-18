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أحمد جودة - القاهرة -



قال الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك أن لاعبي الفريق في كامل التركيز للتتويج بالسوبر المصري.

المندوه: الزمالك فريق بطولات.. ومجلس الإدارة لا ينظر للحملات المغرضة



وأشار المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي من الإمارات مع الإعلامي مينا ماهر الذي يذاع على قناة الزمالك أن نادي الزمالك نادي بطولات ومجلس الإدارة يركز في دعم اللاعبين ولا ينظر للحملات المغرضة والمهاترات.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل

