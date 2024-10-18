نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة.

موعد مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة موناكو ضد ليل، مساء اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق موناكو المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليل في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم

1- موناكو 19 نقطة.

2- باريس سان جيرمان 17 نقطة.

3- أولمبيك مارسيليا 14 نقطة.

4- ستاد ريمس 14 نقطة.

5- ليل 13 نقطة.

6- لانس 11 نقطة.

7- ستراسبورج 10 نقاط.

8- أولمبيك ليون 10 نقاط.

9- نيس 9 نقاط.

10- نانت 9 نقاط.

11- بريست 9 نقاط.

12- ستاد رين 7 نقاط.

13- سانت إيتيان 7 نقاط.

14- أوكسير 6 نقاط.

15- لو هافر 6 نقاط.

16- تولوز 5 نقاط.

17- مونبلييه 4 نقاط.

18- أنجيه 3 نقاط.

