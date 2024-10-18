العالم اليوم - وزارة البترول المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - أعلنت وزارة البترول المصرية الجمعة رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وقالت وزارة البترول المصرية في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك: اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة.

وأضافت: "سعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى: