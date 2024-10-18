العالم اليوم - أرباح بنك أبوظبي الأول تتجاوز التوقعات في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، الجمعة عن أرباح للربع الثالث تجاوزت التوقعات وذلك بدعم مجموعة من العوامل من بينها "نمو نشاط العملاء".

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 4.46 مليار درهم (1.21 مليار دولار) بزيادة خمسة بالمئة مقارنة مع 4.255 مليار درهم في العام السابق ومتجاوزا متوسط توقعات المحللين بتسجيل 3.97 مليار درهم، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وبلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث 8.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف بيان بنك أبوظبي الأول، على موقع سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق إيرادات بقمية 23.9 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2024، وبنسبة نمو 16 بالمئة على أساس سنوي.

كما سجل أرباحا صافية بقيمة 12.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، وبزيادة نسبتها 4 بالمئة على أساس سنوي.