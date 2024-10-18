اتفرج .. المودل المصرية سلمي الشيمي تستخدم الموز : أنا مش مكسوفة وبعمل كده ده من زمان

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سلمي الشيمي تستخدم الموز : أنا مش مكسوفة وبعمل كده ده من زمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الموديل سلمى الشيمي المعروفة بفتاة الهرم الجدل مجددا، عقب تصريحات صحفية حول الصور الأخيرة لها، التي تم تداولها.

وأكدت الشيمي في تصريحاتها أنها :” “مش مكسوفة منها، أصلا كنت بلبس الطرحة عشان الكلية وبقلعها بعد كدة”.

وأضافت أن الانتقادات التي تعرضت لها كان لها آثر سلبي عليها وعلى ذويها.

وتابعت: “أهلي اتخضوا عليا، أنا بشتغل موديل من وأنا 9 سنين وأول مرة يحصل معايا كدة”.

وتساءلت فتاة الهرم في حديثها : “ليه عاوزين تحبسوني، أنا مستقبلي هيضيع، وبيتي كدة هيتخرب ده لأني بصرف على نفسي”.

وحول دراستها الجامعية تقول الشيمي: إنها تخرجت في كلية التمريض.. عملت دبلومة إدارة مستشفيات، ودبلومة مكافحة عدوى، وحاليا بحضر ماجستير”.

يذكر أن فتاة الهرم سلمى الشيمي قد أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة بإحدى المناطق الأثرية،وهي ترتدي الزي الفرعوني.



