نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية جديدة لشيرين عبد الوهاب .. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة بعنوان “ ابتسمت”، حيث روجت لها بصورة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة شكر لـ نجوم الفن بعد احتفالهم بعيد ميلادها وتهنأتهم لها، مؤكدة إلى أنها سعيدة جدًا بهذه المعايدات.

ونشرت شيرين عبدالوهاب مقطع صوتي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على التغريدات “إكس” قائلة: “عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عيلتي الكبيرة وأثروا فيا جدًا السنة دي”.

ووجهت شيرين عبدالوهاب الشكر لجميع الفنانين الذين هنأهوا بعيد ميلادها، منهم سميرة سعيد، وخالد سليم، ومغني الراب ويجز، وهيدي موسى، ووائل جسار، وساندي، وحسن أبوالروس ومحمود الليثي والإعلامية لميس الحديدي، كما وجهت الشكر للملحنين، عزيز الشافعي وتامر حسين وتوما، لافتة أنهم ساعدوها ولهم الفضل في نجاحها.