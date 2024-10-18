كيف يمكن للهجمات العسكرية الإسرائيلية الجديدة أن تؤثر على الانتخابات الأمريكية؟

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أحمد جودة - القاهرة - كان الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يأملان أن تهدأ الأوضاع في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي، لكن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الجديدة تجعل ذلك مستحيلًا تقريبًا، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون ومساعدو الحملة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشعل قطاع غزة بحملة قصف متجددة، وشن غزوًا بريًا على لبنان، إلى جانب الضربات الجوية في بيروت بهدف القضاء على حزب الله. ومن المتوقع أن يأمر بشن هجوم وشيك على المنشآت العسكرية الإيرانية ردًا على هجومها الصاروخي على إسرائيل هذا الشهر.

لقد وضع التصعيد السريع إدارة بايدن في مأزق، مما أدى إلى دعوة الولايات المتحدة لأول مرة إلى وقف إطلاق النار الفوري في لبنان لعكس هذه السياسة بعد تسعة أيام وكذلك التأييد العلني للهجوم البري الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وتقول الصحيفة إن الضربة تسببت في ارتباك وذعر بين حلفاء واشنطن الأوروبيين والعرب الذين يدفعون الولايات المتحدة لكبح جماح أقرب حلفائها في الشرق الأوسط. لكن مسؤولي الإدارة ما زالوا يكرهون خوض معركة علنية في مثل هذه اللحظة الهشة سياسيًا.

وقال فرانك لوينشتاين، حليف بايدن ومفاوض إدارة أوباما السابق في الشرق الأوسط "من الواضح أنهم يريدون تجنب أي مواجهة علنية مع نتنياهو بشأن لبنان أو غزة، والتي قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية من أنصار إسرائيل قبل الانتخابات". مضيفًا "أنه في الوقت نفسه، هم حساسون لخسارة أصوات العرب الأميركان الحاسمة في الولايات المتأرجحة الرئيسية في حال كان خطابهم يميل بعيدًا في اتجاه إسرائيل".

ردود أمريكية على الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة

وأصدرت الإدارة بيانات ردًا على الحوادث الأخيرة التي أثارت ردود فعل دولية عنيفة، بما في ذلك هجمات إسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان؛ وقصفها المميت لمستشفى الأقصى في غزة، والذي اجتاح المخيمات القريبة بالنيران؛ وتقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى عدم دخول أي طعام إلى شمال غزة منذ ما يقرب من أسبوعين. ومع ذلك، تم التعامل مع هذه التصريحات بعناية لتجنب تصوير أن هناك انفصال حاد عن نتنياهو.



لقد جاءت الفرصة الأخيرة للقيام بذلك يوم الثلاثاء، عندما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية محتويات رسالة سرية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يحثان فيها إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وفي غضون ساعات من الكشف الرسالة، أوضح المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن الرسالة "لم يكن المقصود منها أن تُعتبر تهديدًا" وأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في الأيام الثلاثين المقبلة - مما دفع بأي إجراء عقابي محتمل إلى ما بعد الانتخابات. ورفضوا القول ما إذا كانت قيود الأسلحة مطروحة على الطاولة.

لقد أثار انتشار الحرب قلق حملة هاريس، التي ترى أن صور المدنيين القتلى تعقد طريقها إلى النصر في ولايات متأرجحة رئيسية تضم أعدادًا كبيرة من السكان العرب الأميركيين والمسلمين.

وقال أحد مستشاري الحملة: "إن الأمر يثير قلقًا كبيرًا. ويعود الأمر إلى أن الناس يقولون: "لا أستطيع أن أدعم أي شخص يؤيد الإبادة الجماعية".