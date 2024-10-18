نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تنضم لقائمة أبطال مسلسل "الحلنجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة عبير صبري لقائمة أبطال مسلسل الحلنجي بطولة الفنان محمد رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.



شخصية عبير صبري في الحلانجي



ومن المقرر أن تجسد عبير صبري سيدة أعمال وزوجة الفنان عماد رشاد ضمن أحداث العمل.

ومن ناحية أخرى، اجتمعت كل من عبير صبري ومحمد رجب في مسلسل الأخ الكبير، الذي عرض في 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك في العمل كل من أيتن عامر، دينا فؤاد، هبة مجدي، محسن منصور وآخرين.

وعلى جانب آخر، كرمت عبير صبري عن دور دهب في مسلسل حدوتة منسية ضمن حفل توزيع جوائز الدير جيست، والعمل كان من بطولة سوسن بدر تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه وشارك فيه كل من أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، أحمد صيام، ومحمد علي رزق وآخرين.





آخر أعمال عبير صبري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل حدوته منسية، بطولة سوسن بدر تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي وشارك في العمل كل من أحمد فهيم، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل وآخرين.