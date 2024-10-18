العالم اليوم - حمى الذهب تشتعل.. المعدن الأصفر يحقق رقماً تاريخيا جديداً

انتم الان تتابعون خبر حمى الذهب تشتعل.. المعدن الأصفر يحقق رقماً تاريخيا جديداً من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:25 صباحاً - تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأميركية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.

تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش، ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا.

وقال تاي وونج وهو متعامل مستقل في المعادن مقيم في نيويورك "الذهب لا يكترث لارتفاع الدولار ويصعد كلما سنحت فرصة".

وأظهرت بيانات اقتصادية أميركية صدرت الليلة الماضية قوة الاقتصاد، وهو ما عزز الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة. إلا أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون احتمالات بنسبة 90 بالمئة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق 2500-2800 دولار في الأشهر المقبلة مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي والمستويات المرتفعة من التوتر الجيوسياسي، بحسب محللين في بي.إم.آي.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها تعتزم الانتقال لمرحلة "تصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وفي الولايات المتحدة وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأميركية، تسعى نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى الحصول على دعم كل الناخبين الذي لم يحسموا مواقفهم.

وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد لكنها تعد في الوقت نفسه استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار للأونصة.